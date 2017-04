Plus d'infos sur le spectacle Cirque Zavatta Douchet à La Fleche

La famille Douchet présente toute la magie du mythique clown Zavatta, un show coloré et dynamique pour petit et grand avec des artistes internationaux où s'entremêle la poésie, l'élégance et les exploits technique en proposant des nouveautés ainsi que numéros inédits !

Au programme :

-Le royaume des fauves (tigre blanc, tigre tabby, lionnes du Kenya, tigre du Bengale, lion blanc) présenté par l'indomptable Michaël Douchet

- Sur un rythme endiablé Akacha et Alia

- Force et Audace Duo Alexis

- L'Orient s'invite sur la piste (chameaux, lamas, ânes africains, watoussy, boeufs d'Ecosse...)

- Numéros aériens

- Exclusivités 2017 : La Roue et infernale & La femme laser

-Notre auguste de soirée Marco Mariani à retrouver tout le long de notre spectacle

- La noblesse de la cavalerie, et bien d'autres numéros et surprises à découvrir sous la coupole étoilé de notre chapiteau.

Le cirque Nicolas Zavatta Douchet c'est aussi un parc animalier qui regroupe une quarantaine d'animaux des cinq continents.

Un petit village très cosmopolite où règne continuellement le charme de cette discipline.

La Flêche,

PK Carrefour Market

Mercredi 5 avril à 17h, vendredi 7 avril à 20h,samedi 8 avril à 15h & 17h30, dimanche 9 avril à 15h

Infos et réservations au 06 26 07 07 74

Retrouvez- nous sur Facebook : Cirque Zavatta Douchet.

Site internet : www.cirquezavattadouchet.sitew.fr

Infos réservation :