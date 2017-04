Plus d'infos sur le spectacle Timeo à Le Mans

Timéo est un spectacle musical novateur et fédérateur, une circomédie pour toute la famille (de 7 à 177 ans). Sur un ton résolument positif, tour à tour drôle, percutant et émouvant, ce grand spectacle conte l'histoire hors du commun de Timéo.Malgré son handicap, ce jeune garçon en fauteuil n'a qu'un rêve : devenir acrobate ! Lorsqu'il apprend que le cirque Diabolo et son idole Melody Swann sont en ville, Timéo prend son courage à deux mains et tente de s'inviter aux répétitions. Il découvre alors que Melody a mystérieusement disparu et que la vie du cirque n'est pas aussi idyllique qu'il l'imaginait... Au lieu de se décourager, Timéo va mener l'enquête et prouver à tous qu'être différent c'est normal. Qui sait, peut-être même réalisera-t-il son rêve au milieu de tous les artistes incroyables qui l'entoureront dans cette aventure..