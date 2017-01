Plus d'infos sur le concert Jeanne Cherhal à Arnage

« En mars 2014, Jeanne Cherhal publiait son cinquième album (Histoire de J.), enregistré et porté à la scène par une bande de garçons dont elle dit elle-même qu'ils forment un « groupe idéal ». Cent concerts plus tard, on pourrait l'imaginer rassasiée, et peut-être même exsangue. La voilà qui repartirait dans sa chambre d'écriture et de composition.

Sauf que non : pas du tout. Si elle s'est déjà attelée à de nouvelles chansons, Jeanne Cherhal a décidé de repartir sur la route. En solo. Enfin : en duo. Avec son piano. C'est avec lui qu'on l'a connue en 2001 ; par la suite (et sans jamais le perdre totalement de vue), elle a souhaité se confronter à des albums et des concerts aux arrangements toujours plus travaillés et étoffés ; d'où le plaisir absolu qu'elle a ressenti en le retrouvant pendant la genèse de Histoire de J. (tous les morceaux ont été créés piano-voix avant d'être arrangés) ; plaisir qu'elle souhaite donc prolonger avec ce précieux compagnon pour un an de tournée. »

Spectacle tout public

