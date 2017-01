Plus d'infos sur le concert Chansonnier, Jean-Jacques De Launay à Le Mans

Comédien, chanteur, musicien, humoriste et animateur radio, Jean-Jacques De Launay est considéré comme un des crooners les plus doués de sa génération.

Il vous présente son nouveau spectacle fait d'analyses humoristiques de l'actualité et aussi de chansons comiques, de sketchs délirants, parodiques, décapants, d'imitations plus vraies que nature, de légèretés et réparties. Plus d'une heure et demie de rire, d'un humour ravageur où la finesse côtoie la gaudriole !

Tarifs : 15 à 17 €

Site web : http://www.cabaretlepatis.fr/

Infos réservation :

Téléphone : 02 43 87 75 72