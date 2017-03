Plus d'infos sur le concert Francois Morel à Le Mans

Le Palais des Congrès et de la Culture (Lic 1-1048607/2-08/3-09) présente 40 ANS du Label JMS

Concert de et avec FRANÇOIS MOREL et ANTOINE SAHLERMise en scène JULIETTESaxophones, trombone, flûte, claviers LISA CAT-BERRO en alternance avec TULLIA MORAND et SOPHIE ALOURBatterie, vibraphone, percussions MURIEL GASTEBOISVioloncelle, contrebasse, guitares AMOS MAH Piano, claviers, trompette ANTOINE SAHLERELLE EST PAS BELLE LA VIE ? SI.Autour de lui, en arc de cercle, les musiciens et toute une batterie d'instruments.Un vibraphone, des percussions, un violoncelle, une guitare, un piano et une trompette encerclent François Morel. Debout, au micro, il sourit, chante, se lance dans l'aventure de miniatures humaines ; douceurs de solitudes qui se réparent, vagues à l'âme, exaltations et glissades. Avec valses musettes et ritournelles, il réenchante le quotidien, peint des tableaux joyeux d'une existence faite de virages, cabossages aux tournants. Chanson du manifestant, hommage au cinéma de papa, clin d'oeil aux aînés admirés, Aznavour ou Brassens.Après Collection particulière, dirigé par Jean-Michel Ribes, après son récital Le soir, des lions... sous la houlette de Juliette, Morel donnait la saison passéé La fin du monde est pour dimanche au Rond-Point.A nouveau, Juliette signe la mise en scène, et Antoine Sahler les compositions. Même équipe, même esprit, l'état du monde en plus. Et le besoin d'en rire. Comédien, chanteur, poète, Morel réunit des vignettes vitales, il choisit la vie, objet rare et provisoire, comme sujet de La Vie (titre provisoire) ; ballade poivre et sel dans des jours secoués par les événements récents. Besoin d'une réconciliation rapide et durable avec le fait d'exister.Réservations PMR 02.43.43.59.59