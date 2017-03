Plus d'infos sur le concert La Fete De La Saint Patrick à Le Mans

VISUEL PRODUCTIONS présente (lic.2-1078099/3-1078100) ce spectacle

Les meilleures troupes de musique irlandaises, écossaises et bretonnes seront réunies en 2017 !! Cette fête de la Saint Patrick sera exceptionnelle à plus d'un titre puisque « carte blanche » a été laissée pour cette tournée aux irlandais du CELTIC DANCES qui fêteront leur 10ème anniversaire. Deux heures de spectacle avec plus de 40 artistes sur scène. Bagad, pipe band, chanteurs, danseurs, un spectacle qui mêlera l'Ecosse, l'Irlande et la Bretagne. Un voyage dans l'âme d'une tradition bien vivante. Le groupe irlandais CELTIC DANCES terminera la soirée dans une atmosphère typique de la Saint Patrick rappelant indéniablement les pubs irlandais. Réservation PMR : 02.43.84.67.00