Plus d'infos sur le spectacle Nuit De La Saint Patrick à Le Mans

Le spectacle Nuit De La Saint Patrick a lieu dans le cadre de la Fête de la Saint Patrick Le Mans 2017.

FOUR WINDS (1ère partie de soirée)

IRLANDE

MUSIQUE TRADITIONNELLE ET FOLKLORIQUE IRLANDAISE

La bande d'amis de ce quatuor se compose de Caroline Keane, née à Londres, Daoiri Farrell, Tom Delany et Robbie Walsh, trois irlandais de Dublin. Influencés par de grands musiciens comme Irvine, Johnny Doran, The Bothy Band,... , FOUR WINDS propose une fusion entre musiques irlandaises traditionnelles et folkloriques.

FourWinds livre ses airs et chansons avec une musicalité sublime et pleine de conviction. Vous pouvez seulement aimer la musique de ce groupe !!!

AVALON CELTIC DANCES

Danses et musiques irlandaises

Inspiré de la légende celtique de l'île d'Avalon, Avalon Celtic Dances vous propose un voyage dans la richesse extraordinaire des danses et musiques traditionnelles d'Irlande.

Sur scène, danseurs et musiciens réalisent une prestation d'une heure trente sans filet, toute en énergie et en virutosité. Claquettes, mais aussi light step et céili dances s'enchaînent au son des jigs, reels, hornpipes et polkas tirées du répertoire traditionnel de l'Ile Verte.

La force du live crée une synergie puissante entre danseurs et musiciens, qui transporte le public dès les premiers instants du spectacle.

Le prix des places est compris entre : 9.80 et 16.80 ?

Date : vendredi 17 mars 2017