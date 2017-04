Plus d'infos sur l'Archinature : exposition architecture / art contemporain / design à Piace

ARCHINATURE / Exposition collective

Du 08 avril au 08 Mai

Exposition collective entremêlant architecture, art contemporain et design.

Inauguration des dernières pièces installées dans le village de Piacé et la campagne avoisinante.

Joël AUXENFANS, Florence DOLÉAC, Vidya GASTALDON, Jef GEYS, Ibaï HERNANDORENA, Jacques JULIEN, LE CORBUSIER, Nicolas MILHÉ, Anita MOLINERO, Jean PROUVÉ, Pascal RIVET, David DE TSCHARNER, Stéphane VIGNY, Fabio VISCOGLIOSI

Vernissage samedi 08 avril 18h30

CONCERT Fabio VISCOGLIOSI à 20h30 sur réservation ( 02 43 33 47 97 ou contact@piaceleradieux.com)

Plus d'info : http://www.piaceleradieux.com/

Communiqué de presse :

Pour avoir déjà exposé dans nos lieux ou pour avoir une pièce installée sur le parcours d'art de Piacé, les artistes invités sont des familiers de Piacé le radieux. Pour chacun de ces artistes, un choix d'oeuvres récentes est exposé dans les deux espaces d'exposition du Moulin de Blaireau. Se côtoient alors, de manière surprenante, des pratiques et des univers différents, à travers une variété de supports : peintures, sculptures, dessins, objets de design, installations etc. Sans thématique prédéfinie, ce choix d'oeuvres se veut libre et spontané ; il y sera bien évidemment question d'architecture mais également de poésie ou encore de politique.

Archinature est également l'occasion d'inaugurer et de revenir sur les dernières oeuvres installées dans le village de Piacé et la campagne avoisinante, des pièces qui là encore évoqueront l'architecture et dialogueront avec la nature. Citons ainsi : la façade d'un bâtiment agricole composé d'un assemblage de panneaux du designer Jean Prouvé, une installation d'Anita Molinero à partir d'une ancienne cabine téléphonique, une sculpture de Jacques Julien Le Keeque postée en plein champs, des yeux qui nous observent au détour d'un chemin Mini Brothers de Vidya Gastaldon, un drapeau de Joël Auxenfans Le français est tissu de migrations flottant au-dessus d'une Bulle six coques ou encore un monument de Nicolas Milhé Meurtrière au pied d'une chapelle classée.

Le public est également invité à découvrir le film de Pascal Rivet Jour de fête. Ce film fut tourné à Piacé le radieux il y a deux ans : à l'occasion du feu de la Saint-Jean, Pascal Rivet brûlait son tracteur en bois « grandeur nature » devant des visiteurs pantois et circonspects...

HORAIRES :

Samedi & Dimanche 14h30-18h30 et sur rdv

Parcours d'art contemporain - Visite libre toute l'année

Visite commentée - Dimanche 30 avril 15h

Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier

Moulin de Blaireau

72170 Piacé

02 43 33 47 97 / contact@piaceleradeux.com

www.piaceleradieux.com

DATES

