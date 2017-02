Plus d'infos sur le spectacle "peau D'ane" à Allonnes

"Peau d'Âne" Cie du Grand Raymond Théâtre d'objets et cirque - Tout public (à partir de 7 ans) À partir du conte de Peau d'Âne de Charles Perrault, nous nous interrogerons sur l'origine du mal. Nous choisissons de prendre comme angle de vue le contexte incestuel, qui sans déresponsabiliser quiconque, prend en compte des complices, et pas seulement une victime et un bourreau. Ce contexte, en amont dans la famille et son terreau ancestral, rend possible le passage à l'acte. Le contexte c'est donc la famille, qui est le premier système social dont toute destinée humaine est issue. La famille peut être une unité de protection, un tuteur de croissance et d'autonomie pour les enfants, une cellule de force, d'union et de repos pour les gens qui la composent. Elle peut aussi être folle de violence, sans limites. Enfin, partant du tabou de l'inceste, et de son contexte, nous parlerons aussi d'amour, de parentalité, des conditionnements et héritages familiaux, de maltraitance enfantine et de résilience.