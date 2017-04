Plus d'infos sur le spectacle Écailles Zé Plumes à Arnage

Dans la mer vit Poisson.

Dans le ciel vit Oiseau.

Chacun vit sa vie : Poisson sa vie d'animal à écailles, Oiseau sa vie de bête à plumes.

Un jour, Poisson nageant tout près de l'air, Oiseau volant tout près de l'eau, ils s'aperçoivent !

« Depuis ce temps suspendu où chacun a vu, Poisson a des frissons, Oiseau a des sursauts. Il faut que je fasse un grand saut pour rester plus longtemps là-haut, pense Poisson. Il faut que je fasse un plongeon plus long, plus profond, ose Oiseau... Ils s'entraînent, ils s'entraînent...»

Fantaisie poétique, musicale et plastique, pour 33 poissons, 30 oiseaux, 5 étoiles, 1 poney, 1 ver de terre et 2 humaines...

Invitation...à nager-voler parmi poissons Zé oiseaux de papier... à vole-nager à travers musiques, mots parlés Zé chantés...

Spectacle à partir de 6 mois dans le cadre du festival Pays du Môme

Tarif plein : 6 €

Réduit - 12 ans : 4 €

Infos réservation :

Billetterie à partir du 6 septembre 2016 Par téléphone : 02 43 21 46 50 Par mail : service.culturel@arnage.fr