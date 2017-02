Plus d'infos sur le spectacle Mmmiel à Arnage

« Dépose tes chaussures

Entre maintenant à l'intérieur...

Ecoute le chant, le frémissement, les bruissements

Vis les élans rythmés, saccadés, réguliers

Ressens l'air sur ta peau, les sons et les odeurs

... Attention ! Danger !....fragilité... »

Mmmh ! Mmmmiam ! Mmmiel nous fait entrer dans une sphère ronde et jaune... comme un pot de miel, une ruche, une alvéole de cire, un champ de fleurs, un énorme soleil...

Mmmiel, spectacle sensoriel d'inspiration libre et abstraite, nous invite à plonger dans l'univers singulier et fascinant des abeilles et questionne petits et grands sur le monde de demain.

Vibrations, élans et suspensions, souffle et vol... des corps, des voix, des objets et des images traversent ce voyage dans une scénographie de sphères évolutives.

Une aventure à vivre ensemble !

Spectacle petite enfance à partir de 6 mois

Infos réservation :

Billetterie à partir du 6 septembre 2016 Par téléphone : 02 43 21 46 50 Par mail : service.culturel@arnage.fr