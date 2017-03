Plus d'infos sur le spectacle Petite Rouge à Arnage

Spectacle à partir de 4 ans.

Une toute petite fille vêtue de rouge, qui marche.... Des bois sombres... un grand méchant loup...

Universelle, intemporelle, d'une force incroyable, l'histoire du Petit Chaperon Rouge parle toujours aux petits et aux grands avec la même intensité.

Le Petit Chaperon Rouge est un conte d'initiation à la vie : tomber, se relever, découvrir, mourir à notre passé, s'ouvrir à notre futur pour finalement oser aller vers l'inconnu, le possible danger, inhérent à toute action humaine et toute existence.

Début 2016, Le Groupe Démons et Merveilles, crée un nouveau spectacle visuel et sans texte, se plaçant à hauteur d'un regard d'enfant. Petite Rouge traverse sa propre histoire avec candeur et naïveté, et un indéfectible appétit pour la vie. Elle est ce que nous sommes de meilleur : confiante, ouverte au monde, entière et malicieuse.

Spectacle à partir de 4 ans dans le cadre du festival Pays du Môme

tarif plein : 6 €

Réduit - 12 ans : 4 €

Infos réservation :

Billeterie à partir du 6 septembre 2016 Par téléphone : 02 43 21 46 50 Par mail : service.culturel@arnage.fr