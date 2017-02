Plus d'infos sur le spectacle Le Chant Des Oliviers à Arnage

Jacques, ancien restaurateur à la retraite et sans grandes ressources, habite seul dans la maison provençale de sa filleule Léa. Quand elle vient lui rendre visite le temps d'un week-end, l'ambiance est au beau fixe... mais pas pour longtemps !

En réalité, Léa est venue pour lui annoncer son mariage imminent et son projet d'achat d'un restaurant avec son futur mari, Fahed, un jeune cuisinier d'origine libanaise. Or ce projet ne verra le jour que, si Léa vend sa maison... celle où vit Jacques. Voilà qui contrarie sérieusement les heureuses retrouvailles...

Conflits générationnels, opposition culturelle et confrontation d'ego entre cuisiniers vont faire monter la tension, faisant ressurgir de lourds secrets de famille...

Entre éclats de rire et coups de gueule, Jean-Claude Dreyfus, Julia Duchaussoy et Frédéric Quiring s'étreignent et se déchirent au fil de cette comédie douce-amère.

Spectacle tout public

