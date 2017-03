Plus d'infos sur le spectacle Oldelaf Et Alain Berthier à Arnage

La folle histoire de Michel Montana, qu'est-ce que c'est ?

1- Le Spectacle le plus farouchement désopilant des 12 dernières années

2- Une conférence passionnante et instructive sur le plus grand chanteur du siècle dernier : Michel Montana

3- Des chansons inoubliables qui restent dans le coeur des gens, interprétées avec maestria, une guitare, et une poubelle

4- Une histoire d'amitié voire de fraternité poignante entre les deux intervenants

5- L'occasion pour le public de faire perdurer le statut d'intermittent du spectacle d'Oldelaf et Alain Berthier

De tout temps, l'Homme a cherché à se mettre en scène pour divertir ou instruire ses congénères. Malheureusement, nombreux sont ceux qui se sont cassés les dents en raison d'un spectacle trop ciblé, mal abouti ou d'un dossier de presse trop compliqué.

C'est chose réparée puisque le Projet Michel Montana existe.

Oldelaf et Alain Berthier, en réhabilitant la mémoire de Michel Montana, ce chanteur trop vite oublié, cristallisent en 1h15 ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur Terre en terme de Savoir, de Chansons et de Bonne Poilade des Familles. A n'en pas douter, le spectacle le plus rentable du marché.

Spectacle tout public

Infos réservation :

Billetterie à partir du 6 septembre 2016 Par téléphone : 02 43 21 46 50 Par mail : service.culturel@arnage.fr Sur le réseau France Billet : Locations Fnac, Magasins U, Carrefou, Géant - www.fnac.com 0892 68 36 22 Sur le site internet www.jesorsaumans.com