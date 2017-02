Plus d'infos sur le spectacle Frederic Fromet à La Fleche

ANIMATION ET CULTURE LE CARROI (Lic 2-1057556 3-1057557) présente

Frédéric Fromet, carrure de danseuse classique et voix fluette, on se dit qu'il va être bien gentil ce garçon. Ah oui ? Le ton est direct et drôle de méchanceté. Frédéric Fromet chante et joue de la guitare. François Marnier et Rémy Chatton, qui l'accompagnent respectivement à l'accordéon et à la contrebasse, jouent aussi parfois avec des chanteurs.Réservations PMR 02.43.94.84.49