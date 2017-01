Plus d'infos sur le spectacle La Flambee - Carrouselle à Le Mans

Le spectacle La Flambee - Carrouselle a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Le Mans 2017.

LF PRODUCTIONS (1057562/1057563) présente ce spectacle

SPECTACLE MUSIC-HALL LE PLUS VU EN SARTHE 20 000 spectateurs par an !Après plus de 50 représentations entre décembre 2015 et mars 2016, La Flambée présente son nouveau spectacle Music-hall ! Toujours plus drôle et plus spectaculaire, La Flambée vous réserve un grand moment de surprises, d'émotions et de divertissement !Zoltan anime la légendaire attraction du Grand Divin selon le principe « D'une pièce... Une prédiction... ».Il est capable de prévoir les futurs les plus intimes. Sauf qu'il n'a pas su prévoir le déclin de son propre succès.Aidé de ses deux acolytes, il va faire appel aux conseils avisés d'un consultant pour retrouver une place au Panthéon des plus grandes attractions. La facture risque d'être salée... A moins que... !Laissez-vous tenter par l'expérience Music-hall avec La Flambée !Accès handicapés (PMR - 02 43 23 04 21)