Plus d'infos sur le spectacle Les Sea Girls à Le Mans

Le Palais des Congrès et de la Culture (Lic 1-1048607/2-08/3-09) présente

Non, vous ne rêvez pas, strass et paillettes prennent leurs quartiers au Théâtre Antoine-Vitez ! Les Sea Girls ont piqué à Broadway et au Moulin Rouge l'extravagance des tenues, les descentes d'escalier et les chorégraphies au cordeau. Mais si vous vous attendez à des Barbie formatées, vous risquez d'être heureusement surpris. Elles n'ont pas froid aux yeux, ces fille qui osent mixer le truc en plumes avec des textes de chansons intelligents. Une parodie tendre et caustique d'un genre qu'elles passent à la moulinette de leur humour, une déclaration d'amour au burlesque, avec la complicité de Philippe Nicolle, le directeur artistique de la compagnie des 26000 couverts. Réservations PMR 02.43.43.59.59