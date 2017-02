Plus d'infos sur le spectacle Paulo, à Travers Champs à Le Mans

Paulo arrive pour votre plus grand plaisir cette saison avec son spectacle «A Travers Champs...». Il a le don d'e?voquer des sujets qui parlent a? tous. Son one man show sonne juste et touche toutes les ge?ne?rations. Il nous parle d'un temps où l'on allait chercher l'eau au puits, où l'on regardait la télévision en noir et blanc, où Luis Mariano chantait Mexico et où Tino Rossi était jeune. Bien qu'empreint de nostalgie, le personnage ne dit pas que c'était mieux avant. Non, il apprend même à maîtriser le ver-lan et les réseaux sociaux. Peuplé d'anachronismes, son spectacle fait le pont entre hier et aujourd'hui et n'en tire que le meilleur. Constamment renouvele?s, ses textes taille?s dans un humour subtil, abordent les sujets d'actualite? comme au comptoir du cafe? du village. Il transporte son public «A Travers Champs...», titre de son spectacle, et de?crit avec un re?alisme saisissant et une pointe de nostalgie la vie des gens. Ses parodies de chansons à la guitare nous entrai?nent dans son univers musical et convivial. Qu'il s'agisse de «Je?ro?me» ou «Dominique», Paulo s'arre?te quelques instants et tourne en dérision les déboires de nos hommes politiques. Le regard qu'il pose sur notre société vous touchera forcément. On survole la durete? du quotidien et on se de?lecte de la douceur des meilleurs souvenirs d'une e?poque (quasi) re?volue. Un excellent antide?presseur qu'il convient d'utiliser re?gulie?rement sans prescription de dose. Paulo a foule? les planches de la sce?ne de l'Olympia le 11 mai 2013. Il a rempli cette salle mythique de parisiens curieux et de fide?les provinciaux. Un succe?s inoubliable ! Fort de son e?nergie de?bordante et de son parcours atypique, Paulo continue sa tourne?e sur les routes de province avec beaucoup de plaisir a? partager. Paulo est a? la sce?ne comme dans la vie, poe?te, sensible et dro?le. Son public l'attend aux quatre coins de l'hexagone.