Plus d'infos sur le Repas Spectacle - Cabaret Le Patis à Le Mans

Le spectacle Repas Spectacle - Cabaret Le Patis a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Le Mans 2017.

« Vous venez d'entrer dans une salle un peu claire, obscure, le rouge vous saute aux yeux. Vous êtes bien installés. Durant toute une soirée, des plats et des artistes vont virevolter dans une symphonie endiablée. Ne comptez pas sur les serveurs pour pondérer votre envie irrépressible de vous marrer... La surprise ? Elle se glisse partout et ne va plus s'arrêter jusqu'à votre départ... Mesdames, Messieurs, sans même l'avoir vu venir vous voilà devenus Spect-acteurs... ! »Les formules comprennent les apéritifs, vins, cafés et le spectacle.Menu Bonheur : 84.70€ Cocktail Bonheur et son trio d'amuses bouche***Délicate voilure de saumon fumé d'Ecosse***Brunoise de pommes au saumon frais dans son endive avec son pain de campagne***Fondant de volaille de Loué sauce au Jasnières, pommes de terre gratinées à la crème et couronne de courgettes aux légumes confits*** Perles du fromager et salade croquante au vinaigre de cidre fermier*** Duo de plaisirs sucrés : douceur trois chocolats et charlotte aux fraisesMenu Plaisir : 96.80€Cocktail Plaisir et son trio d'amuses bouche***Délicate voilure de saumon fumé d'Ecosse Brunoise de pommes au saumon frais dans son endive avec son pain de campagne*** Fraicheur glacée à la pomme*** Fondant de volaille de Loué sauce au Jasnières, pommes de terre gratinées à la crème et couronne de courgettes aux légumes confits*** Perles du fromager et salade croquante au vinaigre de cidre fermier*** Duo de plaisirs sucrés : douceur trois chocolats et charlotte aux fraises*** Coupe de champagneMenu Prestige : 115.50€Cocktail Prestige au champagne et son trio d'amuses bouche*** Harmonie des 3 saveurs : Foie gras de canard entier des pays de Loire et sa compotée de figues,Verrine de Saint Jacques aux agrumes, Endive de saumon aux pommes sarthoises*** Fraicheur glacée à la pomme Roti de porcelet fermier de la Sarthe et son jus au cidre artisanal du Maine,pommes de terre gratinées à la crème et couronne de courgettes aux légumes confits*** Perles du fromager et salade croquante au vinaigre de cidre fermier*** Farandole de gourmandises***Coupe de champagne